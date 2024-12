Capítulo 198 de Sueños de libertad; 4 de diciembre: María se gana la confianza de Julia para darle a Begoña donde más le duele

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto…

Patricia Lambert ha vuelto pisando fuerte. Tras la muerte de su marido, ahora es ella quien controla los negocios. La empresaria va a visitar a Jesús para intentar a llegar un acuerdo, pero ninguno da su brazo a torcer y Patricia rompe su contrato con los De la Reina. ¿Qué pasará ahora?

Por otro lado, Begoña le cuenta a Digna que Jesús ha utilizado a Julia para hacerle daño. La matriarca de los Merino pierde el control. ¡No puede creer que Jesús juegue así con su nieta y buscará la forma de proteger a la pequeña cómo sea!

Además, Gema está muy disgustada. Le ha propuesto a Joaquín tener un hijo y el empresario no hace más que darle largas. Lo que no se puede ni imaginar la joven es que su marido sigue confundido por lo que siente por Miriam, su secretaria. Aunque le dijo que no podía pasar nada más entre ellos, sigue existiendo una gran atracción entre ellos. ¿Qué pasará?

Marta empieza a ver una salida entre la desesperación por no poder sacar a Fina de la cárcel. Sin saber que hacer, mantiene una conversación su hermano Andrés y él le cuenta que ha encontrado a un abogado que podrá defenderla. ¿Conseguirán que la hija de Isidro salga por fin de la cárcel?

¡No te pierdas todo lo que ha pasado hoy en Sueños de libertad!