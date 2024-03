Capítulo 12 de Sueños de libertad, 11 de marzo: Marta sigue inmersa en busca de una modelo, ¿a quién elegirá?

En el último capítulo de Sueños de libertad, Marta prepara la nueva campaña de Perfumerías de la Reina. La propuesta del publicista es arriesgada, pero por más que lo piensa está convencida de que es la mejor gran opción. ¡Las trabajadoras de la empresa serán las protagonistas!

Tasio se ha ganado el odio de todas las mujeres de su alrededor. Claudia le deja claro que no quiere volver a saber nada de él. El joven acude a Carmen en busca de ayuda, pero también ha perdido su confianza.

Damián decide invitar a todos los Merino a la cena familiar, dejando a Luis muy ilusionado. Su familia no comparte su ilusión, pero él está convencido de que este es el primer paso para recuperar el lugar que les corresponde en la empresa y en la familia.

Sin embargo, no todos están contentos con las nuevas incorporaciones. Jesús aún le guarda rencor a toda la familia por culpa de Valentín y le da un ultimátum a su padre: los Merino o él y su familia. Damián no aguanta la superioridad de su hijo y se enfrenta a él, no dispuesto a consentir que nadie le imponga lo que tiene que hacer o no en su casa.

Begoña, necesitada de dinero, acude a una casa de empeños con la esperanza de vender su brazalete de pedida. Al salir del lugar decepcionada por no haber llegado a un acuerdo, le han robado el bolso con la joya dentro.

Desesperada, le cuenta su problema a Andrés que no duda en hacer todo lo posible para ayudarla. Descubre que el ladrón es el prestamista y recupera el brazalete. Cuando se lo devuelve, Gema aparece al fondo de la calle y se esconden rápidamente, quedándose muy cerca el uno del otro. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Habrá beso?

