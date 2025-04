Begoña, muy disgustada, se desahoga con Digna por quedarse al margen de la tutela de Julia

Begoña ha ido a quejarse a Digna de cómo está tutorizando María a Julia. Sabe que su abuela es la única que puede intervenir en la crianza de la niña.

¿Lo que le pasa a Begoña es por la forma de tutelar de María? ¿O porque se está viendo fuera de la vida de su hija?

Digna ha intentado calmarla, cree que su guerrilla personal la está interfiriendo en sus opiniones sobre la tutela de María a la niña.

Begoña no ha hecho nada más que quejarse sobre María, pero su abuela ha intentado mediar: no debe precipitarse, Julia no va a olvidar todo lo que han vivido juntas.

Además, por ahora María no ha hecho nada llamativo, más que intentar ejercer lo mejor que puede de tutora.

¿En qué quedará todo esto?