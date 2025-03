Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen volverá a la colonia y no se encontrará la situación esperada

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

¡Carmen volverá de Lorca! Tras el éxito de la apertura de la tienda de Lorca, la joven regresa a Toledo y las cosas habrán cambiado más de lo que espera.

Claudia le contará a su amiga que los desencuentros entre Tasio y los De la Reina no han cesado, y sus relaciones con la directiva no son las mejores. ¿Cómo reaccionará ella? ¡A su marido no le perdonan la traición de apoyar a los Merino!

Don Pedro empezará a desconfiar de su hermana Irene, descubrirá que fue ella la que le mostró las fotografías de Andrés a los De la Reina... ¿Qué pasará?

Por su parte, María está totalmente devastada por lo sucedido con Andrés y su futuro bebé, por lo que fruto de su desesperación, irá a un lugar clandestino para abortar. ¿Estará en peligro su vida?

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad.