Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña le propondrá a Manuela que sea la sustituta de Digna

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

La cosa está que arde. Digna ha abandonado la casa de los De la Reina y Begoña propondrá a Manuela para que sea la nueva gobernanta. Sin embargo, la tía de Claudia tendrá muchas dudas y no sabrá si aceptar o no este nuevo cargo al no saber todavía leer ni escribir. ¿Acabará aceptando?

Luz y Luis se darán cuenta de que Digna tiene un olfato prodigioso y la matriarca de los Merino comenzará a ayudar a Luis en el laboratorio.

Carmen comenzará a vender a domicilio y Tasio se enfadará mucho con Fina. ¡No puede entender que ninguna de sus compañeras se hayan ofrecido a echarle una mano!

Además, Manuela aconsejará a Andrés que ella podría cuidar a María en casa y así sacarla de la casa de reposo, pero él lo rechazará: su, todavía mujer, necesita cuidado médicos, no domésticos.

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en el próximo capítulo!