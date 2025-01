Ana Labordeta es Irene en Sueños de libertad

Don Pedro ha pasado por la reciente muerte de su hijo, Mateo, que parece que llevó a su mujer a suicidarse. En medio de este dolor, Irene llega para ayudar a su hermano en los trámites tras la defunción y para ofrecerle consuelo después de este sufrimiento.

Pero Irene no es la única que está consolando a su hermano, Digna, que es consciente del tan mal momento por el que está pasando el personaje, se está acercado a él y a Pedro no parece disgustarle la idea. A la que no le hace tanta gracia es a su hermana, que ha descubierto la verdad que llevo a Doña Inés a suicidarse: Digna.

Aunque Irene no guardará esto en secreto y se lo encarará a su hermano, si que esconde otra cosa. ¿Lo descubriremos en el próximo capítulo?

Interpretado por Ana Labordeta

Ana Labordeta es quien se encarga de dar vida a Irene en Sueños de libertad. Se trata de una figura importante en el mundo de la actuación que cuenta con una trayectoria extensa. A pesar de que su vocación de ser actriz fue tardía, cuenta con numerosos premios y nominaciones.

Su carrera profesional se centra en el teatro, pero también ha participado en algunas películas y series como Vis a vis, Velvet o La catedral del mar, por lo que Labordeta demuestra que es la elección idónea para representar a Irene.

