Capítulo 232 de Sueños de libertad; 27 de enero: el secreto de María, a punto de salir a la luz

Begoña sigue con la mosca detrás de la oreja por el plantón que le dio Víctor. Él había quedado con ella después de ver a María, pero nunca llegó a acudir a la cita, y la enfermera se lo ha comentado tanto a María como a Andrés... ¿Llegará al fondo del asunto?

Jesús que sí se ha dado cuenta del extraño comportamiento de María, le ha seguido y ha descubierto el cadáver deVíctor. ¡Así que ha puesto a la joven contra las cuerdas! ¿Le contará toda la verdad?

Por su parte, Marta y Fina le han dado una respuesta a Pelayo tras su proposición de matrimonio: y le han dicho que no. La pareja no quiere fingir y cree que no es buena idea, dejando al empresario chafado ya que creía que su plan era una buena coartada para los tres.

María cada vez está más inquieta, ¿conseguirá que nadie descubra lo que ha sucedido con Víctor?