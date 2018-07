Esta noche, estreno de 'Stalker' en Antena 3: "Cualquiera puede ser un acosador, cualquiera puede ser víctima"

ESTA NOCHE A LAS 22:40 HORAS

Una nueva brigada antiacoso llega a Antena 3: "De vez en cuando tengo la sensación de que me observan. Me doy la vuelta, pero no hay nadie". Dylan McDermott y Maggie Q protagonizan el nuevo thriller psicológico que narra la vida de dos detectives: Jack Larsen (Dylan McDermott) y Beth Davis (Maggie Q) que se encargan de resolver casos de acoso. Esta noche, a las 22:40 horas, no te pierdas el estreno de 'Stalker'.