Victoria Abril: "Fernanda es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida"

Con una amplia sonrisa y mucho cariño nos recibe Victoria Abril en el set de maquillaje para hablarnos de su personaje en 'Sin Identidad'. La actriz está encantada con su vuelta a la televisión y con un personaje como este. Al preguntarle por La Fernanda, la veterana actriz se deshace en halagos, "La Fernanda es una de las cosas más lindas, más bonita y entrañables que he hecho en mi vida, asegura, mientras la compara con uno de los personajes que labraron su carrera cinematográfica. "Es como la Chelo pero diez veces más espeluznantes", asegura refiriéndose a su personaje en 'El Lute' (1987).

Victoria nos ha confesado que dijo sí al proyecto antes incluso de leer los guiones por lo mucho que le interesaba la temática, aunque fue después de leer los guiones del segundo y tercer capítulo cuando no dudó de que estaba formando parte de algo muy bueno.

Sobre los orígenes de Fernanda, algo que no veremos en la serie, Victoria cuenta que es huérfana, hija de republicanos asesinados en la época Franquista. Una mujer que nació en la carcel de Jaén y disfrutó de su madre algunos días o meses. De ahí paso de hospicio en hospicio, casi analfabeta hasta caer en la prostitución. Es entonces su proxeneta el que le deja embarazada pidiéndole que aborte. Por recomendación de una compañera, acaba en un convento en Madrid en el que asistían partos y se quedaban con los niños a cambio de un dinero. "Ella se va a ese convento a parir y allí descubre que pasan cosas horribles".

"Aunque no la ha educado siente a María como su hija"



Lo curioso es que sin saberlo se convierte en una madre robada, y tal información la desconocerá hasta 27 años después cuando por sorpresa aparece su hija María (Megan Montaner). Ese es, según aclara la actriz, el punto de partida de la serie.



Para Victoria Abril, la mayor virtud de la Fernanda es que por encima de todo es madre. "Es un fruto negro de aquella España, pero es una mujer muy valiente".

De su relación con su hija Amparo (Verónica Sánchez) ha asegurado que es maravillosa. "Hasta cuando se aman no paran de discutir". Son como el perro y el gato, dice entre risas.



Pero todo cambia para estas dos mujeres cuando aparece María (Megan Montaner). "Cuando las dos niñas se conocen, Amparo empieza a sentir celos por su hermana", confiesa Victoria.



Sobre la serie, la actriz quiere dejar claro que no sólo cuenta la historia de María, si no que es un entramado de historias relacionadas, un thriller repleto de momentos que navegan entre los contrastes del norte y del sur.