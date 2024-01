La desaparición de su hija, el principal motivo del sufrimiento actual de Ceylin a Ilgaz

En el último capítulo de Secretos de familia, pudimos resolver algunas de las incógnitas que habían surgido con el salto temporal de cinco años que vivió la serie. Por fin entendimos por qué Ceylin e Ilgaz se mostraban tristes y apagados, aunque el final nos dejó completamente en shock.

Al principio del episodio, volvimos al pasado para ver cómo habían sido los primeros días de Ceylin e Ilgaz como padres. Los dos estaban muy ilusionados con la pequeña Mercan, aunque se vieron sobrepasados con la nueva situación en muchas ocasiones. Aún así, el fiscal y la abogada vivían inmensamente felices y les pedían ayuda a sus familiares cuando lo consideraban necesario.

Volviendo al presente, pudimos notar un comportamiento extraño en Nadide, la nueva fiscal jefe con la que trabajan Ceylin e Ilgaz. Harta de las continuas discusiones entre la expareja, le pidió a Efe que investigase todo lo relacionado con ellos.

Además, Nadide abrió en maletero de su coche en plena calle con mucho cuidado para que nadie la viese. ¡Parece que esconde algo gordo dentro! ¿De qué se tratará?

Por otro lado, Nil continuó acercándose al fiscal Kaya. La abogada parece dispuesta a todo para conquistar a Ilgaz, aunque es consciente de que él todavía no ha olvidado a Ceylin. Yekta le advirtió que no se metiese en medio, pero ella está convencida de que tiene posibilidades con el fiscal.

A pesar de que se pasa la mayor parte del tiempo trabajando, Eren intenta sacar algo de tiempo para disfrutar de la vida en pareja con su novia Dilek. El policía estuvo a punto de pedirle matrimonio en el cine, pero antes de entrar a ver la película, recibió una llamada de trabajo.

Dilek encontró el anillo en el cubo de palomitas antes de tirarlas y se presentó en comisaría para preguntarle a Eren por sus intenciones. Él le confesó que quería pedirle matrimonio y ahora la propuesta ha quedado en el aire. ¿Acabarán dándose el sí quiero?

Aunque en un principio la defendió y creyó en su inocencia, Ilgaz sorprendió a Nil en un restaurante diciéndole que estaba detenida por ocultación, destrucción y alteración de pruebas. La abogada no entendía nada, pero está claro que oculta algo importante relacionado con el caso de asesinato que investigan Ilgaz y Ceylin.

Gracias a las conversaciones que tuvieron algunos de los protagonistas, pudimos averiguar más detalles sobre qué ocurrió con la hija de Ilgaz y Ceylin. Al parecer, la familia de la abogada y el propio fiscal daban por muerta a Mercan, pero la joven Erguvan seguía defendiendo que su pequeña seguía con vida. ¡El instinto de una madre nunca falla!

En un flashback de hace dos años y medio, descubrimos el motivo del inmenso dolor que sienten Ilgaz y Ceylin. Mientras estaban en la playa, Mercan se quedó sola un instante y cuando sus padres volvieron, ya no estaba. La buscaron por todos lados, pero no la encontraron. En la actualidad, pudimos ver que la pequeña sigue con vida… ¡Pero Ilgaz y Ceylin no tienen ni idea de ello!

¿Conseguirán encontrar a la pequeña Mercan? ¿Estarán relacionadas Nadide, Nil o Dilek con su desaparición? ¿Volverán a acercarse Ceylin e Ilgaz? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Secretos de familia para descubrirlo!