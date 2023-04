En el último capítulo de ‘Secretos de familia’: Ceylin, decidida a hundir a Çinar mientras Eren intenta demostrar su inocencia

El caos se ha desatado en el entorno Kaya-Erguvan tras la confesión de Metin y Çinar de lo que ocurrió la noche en la que murió Zafer. El último capítulo de ‘Secretos de familia’ ha estado lleno de llantos, reproches, proposiciones y… ¡Una suposición que podría cambiarlo todo! Así que, para no dejarnos atrás ningún detalle… ¡Vamos a repasarlo!

Metin acudió al lugar del crimen después de que Ceylin llamase a la policía para denunciar a todas las personas implicadas en el asesinato de su padre. Cuando la abogada lo vio, comenzó a recriminarle que se estuviese burlando de ella durante todo este tiempo y juró que haría de su vida un infierno. A Ceylin no le bastaba con ver a Çinar en la cárcel… ¡Quería que Metin también acabase entre rejas por cómplice!

Como era de esperar, el encuentro entre Ceylin y Çinar fue de lo más tenso. La abogada le recordó al hermano de Ilgaz que su padre se enfadó con ella y la echó de casa cuando decidió convertirse en su abogada y consiguió sacarlo de la cárcel. ¡Ahora se arrepentía de haberlo hecho! Por mucho que Çinar trató de pedirle perdón y le explicó que fue en defensa propia, Ceylin le aseguró que haría todo lo posible porque no volviese a ver la luz del sol ¿Podrá perdonarle al joven algún día lo que ha hecho?

Al igual que Ceylin, su familia no encajó nada bien que los Kaya estuviesen implicados en el asesinato de Zafer y lo estuviesen ocultando todo este tiempo. Gül le advirtió a su hija que no volviese a acercarse a ninguno de ellos… ¡Ni siquiera a Ilgaz! Para ella, todos eran unos asesinos y ninguno merecía su perdón ni compasión. Por mucho que a Ceylin le doliesen esas palabras, sabía que su madre tenía razón… ¡Su relación con el fiscal no podía seguir igual después de lo ocurrido!

A pesar del dolor y la decepción que sentía hacia él, Ceylin seguía enamorada de Ilgaz y, formar una familia con él, era su único consuelo. Por eso, le pidió al fiscal que la acompañase a la casa que acababan de alquilar para que tomase una importante decisión: ¡O su familia o ella! Si Ilgaz quería seguir con sus planes de futuro con la joven, debía olvidarse que tenía un hermano y un padre y no debía involucrarse en el caso de la muerte de Zafer.

En la cárcel, Yekta decidió visitar a Çinar para… ¡Ofrecerle sus servicios como abogado! A pesar de que él mismo fue el que provocó que la verdad saliese a la luz, después de que Serdar le contase que el hermano de Ilgaz había matado a Zafer, quería tenderle una mano al joven. Pero Çinar sabía que las intenciones de Yekta no eran buenas y que detrás de su propuesta tenía que haber gato encerrado. ¡Y le dijo que no! ¿Le arrepentirá de haber rechazado sus servicios?

Las piezas del puzle del asesinato de Zafer no terminaban de encajar. Eren había pasado por alto que se encontraron tres balas en el cuerpo y Çinar había declarado que sólo había disparado una vez tras el forcejeo. El policía explicó su teoría a Pars: el hermano de Ilgaz hirió al padre de Ceylin en la axila y otra persona le disparó dos veces en el pecho para acabar con su vida. ¡Esto significaría que Çinar no fue el asesino! ¿Conseguirán ambos demostrar que esta teoría es cierta?

Por último, Gül se presentó en casa de los Kaya para echarles en cara todo lo que le habían hecho. Metin estuvo escuchando sus reproches con la cabeza baja… ¡Estaba muy avergonzado y sabía que se merecía esas palabras! Merdan intentó calmar a la madre de Ceylin, pero ella le advirtió que mantuviese la boca callada porque él era tan culpable como su hijo. ¿Podrá perdonarles algún día lo que le han hecho?

¿Podrán seguir Ceylin e Ilgaz con su relación? ¿Será Çinar inocente? ¿Quién será la tercera persona que estuvo en la escena del crimen? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas… ¡No te pierdas el próximo capítulo de ‘Secretos de familia’!