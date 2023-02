Recordamos los momentos más románticos de Ilgaz y Ceylin en 'Secretos de familia' por San Valentín

La historia de Ceylin e Ilgaz nos ha robado el corazón. Por fin parece que están empezando una relación en condiciones, aunque no ha sido un camino de rosas.

Un comienzo complicado

La pareja se conoció cuando él era un reputado fiscal, prudente y que nunca se saltaba las reglas; y ella una impulsiva abogada y defensora del “todo vale” con tal de conseguir su objetivo. Estaba claro que cada uno tenía su manera de trabajar y ahí ya fuimos testigos de sus claras diferencias, pero también de la química más que evidente que empezaba a surgir entre ellos.

Quién le iba a decir a Ceylin que la terrible muerte de su hermana Inci uniría su camino y el de Ilgaz para siempre. Cuando Ilgaz se enteró que su hermano Çinar era el principal sospechoso de la muerte de una joven, supo que Ceylin era la única persona que podría defenderlo. Su manera de trabajar le salvaría de la cárcel, pero todo se complicó cuando descubrieron que...el cuerpo encontrado pertenecía a su hermana. A partir de ese momento, Ilgaz se convirtió en el mejor apoyo para Ceylin que solo veía cómo su mundo se rompía en mil pedazos.

Desde ese momento, se convirtieron en el mejor equipo y movieron cielo y tierra hasta demostrar la inocencia de Çinar y descubrir al verdadero asesino de Inci. Ilgaz no se separó ni un minuto de su lado y hasta la acogió en su casa cuando su padre la echó al descubrir que era la abogada de Çinar.

Una boda inesperada

Juntos descubrieron que Engin fue la persona que mató a Inci, aunque algunas de las pruebas no las consiguieron de la mejor manera. Pars decidió abrir una investigación contra Ceylin. Llamó a declarar a Ilgaz y él para evitar mentir no se le ocurrió otra cosa que...¡casarse con ella! De esta forma no tendría que declarar al convertirse en un familiar directo. ¡Menudo momentazo!

Ilgaz tampoco se separó del lado de la abogada cuando esta estuvo a punto de cometer una locura. Estaba dispuesta a matar a Engin, el asesino de su hermana, y volvió a refugiarse en el fiscal que la apoyó diciéndole que no lo había hecho porque era una buena persona.

Ceylin e Ilgaz, solo estaba casada por conveniencia, pero cada vez pasaban más tiempo juntos. Muchas horas de trabajo, vivían juntos y en varias ocasiones estuvieron a punto de besarse, pero el esperado primer beso parecía hacerse de rogar.

Las dudas de Ceylin

Tras demostrar que Engin era el asesino de Inci, la joven decidió separarse de Ilgaz para siempre. Decidió huir de él por miedo a hacerle daño. Se despidió de él y le dijo que no tenían que fingir que eran una pareja y que estaban casados. Ceylin no estaba dispuesta a arrastrar a Ilgaz a su oscuridad y no quería aceptar lo que empezaba a sentir por él.

Ilgaz, por su parte, no entendía la actitud de Ceylin y se quedó muy decepcionado ya que él cada vez estaba más enamorado de ella.

¿Un amor imposible?

Entonces Ceylin se dio cuenta de que no podía ocultar sus sentimientos y, más deicida que nunca, se lanzó a la piscina, pero ahora era Ilgaz el que había levantado un fuerte muro entre ellos. Se moría por estar con ella, pero sabía que su relación no podía ser posible.

Ilgaz le contó a Ceylin que Zafer estuvo en la cárcel por culpa de su padre, algo que la joven no se podía ni imaginar. Al descubrir ese secreto, le dijo que no podía estar con él y hasta le pidió el divorcio, algo que afortunadamente no se produjo.

Los caminos de la pareja volvieron a juntarse y juntos decidieron unir fuerzas para saber quién envenenó a Engin. Cada vez pasaban más tiempo juntos y cada vez les costaba más disimular lo que sienten el uno por el otro. Entonces Engin apareció muerto y la vida de Ceylin dio un giro de 180 grados. Todas las pruebas la señalaban como autora del crimen, pero ella no recordaba nada. Él único que apostó por su inocencia desde el principio fue Ilgaz. El joven no se separó de su lado y antes de su entrada en prisión le confesó que la quería. Además, tenía claro que siempre la apoyaría fuese culpable o no.

Ilgaz movió cielo y tierra para sacarla de prisión y cuando Pars le apartó del caso, ya que al ser su marido no podían investigar sobre el mismo, decidió renunciar a su trabajo por amor.

Ilgaz, ahora convertido en abogado, se ha unido a Ceylin y juntos se han convertido en el mejor equipo de abogados. Ambos, investigan contrarreloj quién mató a Engin y no pararán hasta demostrar que Ceylin es inocente.

Un amor contra todo y contra todos

Tras muchas idas y venidas la pareja se dejó llevar protagonizando un momentazo que ya quedará para el recuerdo...¡por fin se dieron su esperado primer beso!

Tras dar rienda suelta a la pasión, la pareja mantuvo una intensa conversación sobre que eran a partir de ese momento. Es cierto que están casados, pero en realidad son una pareja que acaba de comenzar una relación...

La pareja, entonces, decidió empezar una relación, pero con calma. A pesar de que están casados, han decidido conocerse bien y no dar ningún paso en falso. Ceylin no puede ocultar el orgullo que siente por Ilgaz y todo lo que está consiguiendo como abogado y entre abrazo y abrazo se le escapa su primer...”Te quiero”.

Ahora solo el tiempo dirá lo que pasa entre ellos...si finalmente celebran una boda en condiciones como quieren sus respectivas familias, si se van a vivir juntos y dejan de dormir en el despacho o si siguen con esa extraña relación que cada día nos tiene más enamorados. ¡Larga vida a #IlCey!