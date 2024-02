Kadir, un hombre despiadado y sin escrúpulos ¡Así es el nuevo villano de Secretos de familia!

Si pensábamos que Yekta había sido la peor pesadilla de los Kaya y los Erguvan, eso era porque todavía no conocíamos a Kadir. Eso sí, ahora el exmarido de Laçin ha cambiado y se ha convertido en amigo íntimo de Ceylin y su familia.

Precisamente, gracias a Yekta conocimos a Kadir. El abogado recurrió a él para conseguir las grabaciones de las cámaras de seguridad de un edificio para descubrir quién había dejado la camiseta de la pequeña Mercan en casa de Ceylin. Como Yekta sabía que Kadir era un hombre muy poderoso, no tenía ninguna duda de que podía conseguirlas.

Evidentemente, Kadir le pidió algo a cambio. Yekta tuvo que blanquear una importante suma de dinero con la ayuda de Osman y Can. De hecho, Çinar, que trabaja con su futuro suegro, también participó en esta operación.

Kadir se quedó tan contento con sus servicios que volvió a pedirle a Yekta que gestionase sus asuntos financieros y le ayudase a mover su dinero. Sin embargo, el abogado rechazó su propuesta y se negó a volver a meterse en problemas de ese estilo. ¡Eso no le hizo ninguna gracia a Kadir!

El mafioso le dejó claro a Yekta que no debía llevarle la contraria acercándose a Laçin. ¡Kadir lo amenazó indirectamente! Can, Osman y Çinar también corren el riesgo de verse en la misma situación que el abogado por haber trabajado con él. ¿Conseguirán librarse pronto de este mafioso?

Así es Kadir

Kadir es un hombre con un oscuro pasado. La fama que tiene se la ha ganado gracias a sus turbios negocios, a todas las amenazas que ha hecho a lo largo de su vida y a la gente que se ha quitado de encima. ¡Todo el mundo sabe que no puedes hacerle enfadar!

Este mafioso vive en una lujosa mansión, la cual está constantemente vigilada por sus hombres y por sus perros, que no aparentar ser nada mansos. Yekta, Osman, Can y Çinar, ya han estado allí y eso significa que no pueden estar tranquilos. ¡Kadir los tiene muy controlados!

Este personaje todavía no nos ha mostrado ni la cuarta parte de su maldad, así muy atentos a su evolución porque les dará mucha guerra a los Kaya y los Erguvan. ¿Será alguien capaz de pararle los pies? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Secretos de familia para descubrirlo!