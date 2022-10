Estos son los Erguvan, la familia de la víctima en ‘Secretos de familia'

La familia Erguvan es la que más está sufriendo por el asesinato de Inci en ‘Secretos de familia’. La joven era la más pequeña de todos, y ha vivido una absoluta desgracia. Un vagabundo encontró su cadáver en un contenedor… ¡Alguien la ha asesinado!

Su madre, su padre, sus hermanas… Nadie se puede creer lo que les está pasando. ¿Descubrirán quién ha sido el culpable?

Ceylin Erguvan, hermana y abogada

Ceylin es la primera que descubrió que la joven asesinada era su hermana Inci.

Ella estaba en el juzgado cuando Ilgaz se enteró de que Çinar, su hermano, había sido acusado por un asesinato. De inmediato, pensó en Ceylin para ser la abogada del caso y al reconocer el cadáver, vio que la chica era Inci.

A partir de ese momento, todo cambió para ella, pero aun así ha decidido seguir siendo la abogada del caso. No quiere quedarse fuera de la investigación y no tener nada de información.

Su relación con Ilgaz Kaya empezó con mal pie, pero poco a poco los jóvenes van puliendo sus diferencias y teniendo un trato más cordial. Son muy distintos, así como sus formas de trabajar, pero si quieren seguir trabajando juntos tendrán que adaptarse el uno al otro. ¿Lo conseguirán?

Inci Erguvan, la asesinada

Inci Erguvan es la joven que fue asesinada. Su cuerpo fue hallado en un contendor y no se sabe nada de lo que ocurrió aquel día.

La joven tenía una vida que ocultaba a su familia. Nadie, excepto su amiga Merve, sabía que tenía un novio y que se fue a pasar unos días con él. Desde ese momento, nadie de su familia supo nada más de ella hasta que encontraron su cuerpo.

Sin embargo, alguien se estaba haciendo pasar por ella y enviando mensajes desde su teléfono. ¡Era su amiga! La joven le pidió a Merve que respondiese a su hermana y su familia para evitar que la pillaran…

Además, Ceylin descubrió que tenía un coche que alguien le había regalado, ¡y su sobrina Parla lo sabía! ¿Cuántas cosas más ha estado ocultando?

Gül Erguvan, la madre

La madre de las Erguvan no asume que su hija es la chica que encontraron en el contenedor. Gül fue con Ceylin a reconocer el cadáver, pero no acepta que es Inci. Además, estuvo en el entierro y no sabía qué estaba haciendo allí.

Sus hijas están muy preocupadas, parece que a su madre se le haya ido la cabeza. Todavía está esperando que vuelva a casa, ¡e incluso cocina para ella! ¿Cómo reaccionará cuando se dé cuenta de que su hija no va a volver?

Aylin Erguvan y Parla

Aylin es la hermana de Inci y Ceylin. La joven vive con su familia fuera de la casa de los Erguvan, pero, por las circunstancias que están viviendo, ha decidido volver hasta que se resuelva el caso.

La joven está ocupándose sobre todo de su madre, asegurándose de que está bien mientras Ceylin y Zafer se pasan el día en el juzgado y hablando con el fiscal para tener toda la información que puedan acerca de la muerte de Inci.

Aylin tiene una hija, Parla. La pequeña está sufriendo mucho, no sabe qué le puede haber ocurrido a su tía. Ella sabía cosas que el resto de la familia no, como que Inci tenía un coche que alguien le había regalado. Eso sí, asegura no saber quién ha sido. ¿Sabrá algo más que los demás no?

Zafer Erguvan, su padre

Zafer, el padre de Inci, está teniendo que lidiar con la muerte de una de sus hijas sin el apoyo de su mujer. No está siendo nada fácil para él, que tiene que encargarse de ir al juzgado, el entierro… él solo.

El hombre lo está pasando realmente mal, tanto que no ha podido evitar lanzarse hacia Çinar, el principal sospechoso, cuando lo ha visto salir del juzgado.

Zafer quiere que Metin, el padre del acusado, pase por lo mismo que está pasando él y sufra por su hijo. ¿Qué estará dispuesto a hacer?

Estos son los miembros de la familia Erguvan, los más afectados por la inesperada muerte de Inci. ¿Descubrirán quién es el culpable de la muerte de la pequeña? ¿Buscarán venganza? ¡No te lo pierdas el domingo a las 22h en un nuevo episodio de ‘Secretos de familia’!