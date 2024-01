"¿Crees que si ella fuese una asesina, no me habría dado cuenta?": Secretos de familia, el domingo nuevo capítulo

La fiscal Erguvan está convencida de que Nil, la nueva abogada del bufete de Yekta y y nueva amiga de Ilgaz, está involucrada en los asesinatos. La joven la detendrá, algo que provocará una fuerte discusión con Ilgaz que cree en su inocencia.

Además, el fiscal y la abogada cada vez están más unidos y parece que podrían estar empezando una relación. ¿Será así?, ¿habrá olvidado Ilgaz a Ceylin? Mientras tanto, la joven Errguvan no parará hasta demostrar que es culpable y se lo dirá a Ilgaz que se quedará sin palabras ante su pregunta. "¿Crees que si ella fuese una asesina, no me habría dado cuenta?", ¿Qué pasará?

