En el último capítulo de 'Secretos de familia': Ceylin e Ilgaz, más cerca de descubrir quién es el asesino de Inci

El último capítulo de ‘Secretos de familia’ nos ha dejado sin palabras. Continúan las incógnitas sobre quién mató a Inci y nuevos sospechosos se unen a esta interminable lista.

Uno de estos nuevos sospechosos no es otro que Zafer, el padre de Ceylin. La policía ha descubierto que Zafer le dio una brutal paliza a Inci y creen que podría estar involucrado en el crimen. Ceylin se ha llevado una gran decepción al descubrirlo y se ha derrumbado ante esta noticia que le ha dejado sin palabras.

Por otro lado, la policía ha descubierto ADN del profesor Ozan y su mujer en el cuerpo de Inci. Les detienen y el hombre acaba confesado que...¡mantenía una relación con la pequeña de los Erguvan!

La mujer del profesor les pilló en la casa y, llena de rabia, le pegó una paliza a Inci. Por eso, las manchas de sangre en la casa.

Una nueva Jueza ha llegado a la ciudad. Se trata de Neva, la hermana de Pars y...¡la ex de Ilgaz! Los jóvenes han vuelto a encontrarse y el reencuentro ha sido un tanto incómodo ya que Ilgaz no se esperaba encontrarse con ella de nuevo. Además, Ceylin ha sido testigo de todo y parece que ambas no se van a llevar lo que se dice precisamente bien.

Metin le ha confesado a Ilgaz que hace un tiempo acusó a un inocente de algo que no cometió. Fue Zafer, el padre de Ceylin. Por eso motivo, el hombre fue a la cárcel. Metin se siente muy culpable por lo ocurrido e intentó limpiar su conciencia ayudando a la familia Erguvan a pagar el alquiler de su casa y becando a Inci.

Con las técnicas típicas de Ceylin, la abogada ha conseguido que Çınar le haya contado más sobre las últimas horas de Inci antes de morir. La joven le llamó durante la madrugada pidiendo ayuda, después de salir corriendo de la casa del profesor tras la brutal paliza de su mujer.

Çınar le llevó ropa y la tarjeta de crédito de su padre, pero ahora se arrepiente de no haberla acompañado hasta su casa. Esa fue la última vez que vio a Inci con vida.

Por otro lado, Ceylin le contó a la madre de Egin que solo llevaba un pendiente porque ese es es uno de los que llevaba Inci el día de su muerte y que el otro lo tiene que tener el asesino de la chica.

Por eso, cuando la madre de Engin encuentra el otro pendiente en su casa se queda sin palabras. La mujer va a pedirle cuentas a Yekta, su marido. ¿Tendrá algo que ver con su muerte?

El padre de Ceylin ha descubierto que su hija es la abogada de Çınar. El hombre, que se siente muy decepcionado, echa sin ningún tipo de compasión a su hija de casa y le dije que no vuelva: "Tú ya no eres mi hija". Ceylin, rota de dolor, intenta justificarse, pero ya es demasiado tarde...¿Podrán revolver sus diferencias?

