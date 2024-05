“Tengo miedo”: Laçin comparte con Yekta sus dudas sobre su propuesta de matrimonio

Al darse cuenta de lo mucho que se había preocupado por él después de que se debatiese entre la vida y la muerte en el hospital, Yekta se dio cuenta de que Laçin seguía sintiendo algo por él.

Precisamente por eso, y porque sigue enamorado de ella, el abogado se lanzó a pedirle matrimonio hace unos días, aunque Laçin todavía no le ha dado una respuesta definitiva. ¡Necesita tomarse su tiempo para pensárselo!

Mientras Laçin duerme en el sofá, Yekta descubre que está viendo vestidos de novia en su Tablet, por lo que intuye que ya tiene su respuesta clara a su propuesta de matrimonio. “¿Te estás haciendo la dura conmigo?”, le pregunta Yekta sonriente a Laçin cuando ella despierta.

La respuesta que ella le da no es la que el abogado espera. “Tengo miedo. No sé qué hacer. No estoy segura”, confiesa Laçin. A pesar de que Yekta le asegura que está siendo sincero con ella, dejará que se lo piense el tiempo que haga falta. ¿Volverán a pasar por el altar los padres de Engin?