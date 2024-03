Yekta agradece a Laçin todo lo que está haciendo por él: “Cuidarme no es tu obligación”

Laçin no se ha despegado de Yekta desde que le dieron los disparos. A pesar de que están divorciados y de que abandonó recientemente su casa, a ella sigue importándole el padre de su hijo.

Gracias a lo ocurrido, Laçin se ha dado cuenta de que todavía tiene sentimientos por Yekta, aunque es consciente de que los dos han tenido una relación tormentosa y que cuando mejor se han llevado a sido estos últimos años en los que han sido amigos.

Yekta no ha ocultado que todavía sigue enamorado de Laçin y que se ha puesto celoso al verla con otro hombre, por eso ahora le hace especial ilusión ver que no se despega de él en el hospital.

“Gracias por todo. No tienes que quedarte conmigo. Cuidarme no es tu obligación”, le dice el abogado a su exmujer emocionado. Pero Laçin está a su lado porque quiere y no piensa irse a casa sin él. ¿Marcará este acontecimiento un punto de inflexión entre ellos? ¿Se darán una nueva oportunidad?