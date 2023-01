Pars lo tiene claro: ¡Yekta o alguien de su familia ayudó a Engin en su plan de fuga!

Engin estaba ingresado en el hospital tras ser envenado y el joven abogado ha aprovechado el momento para… ¡fugarse! Con la ayuda de su padre ha organizado un plan para conseguirlo.

Pars e Ilgaz se dan cuenta de que Engin va a escaparse, pero ya es demasiado tarde. ¡Engin ha desaparecido sin dejar rastro! Ilgaz, además, empieza a sospechar de que quizás el abogado no iba solo en el coche... ¡Ceylin podría ir con él!

Mientras tanto, Pars llama a los padres de Engin para declarar y ambos insisten en que no sabían nada del plan de Engin. El fiscal, en cambio, tiene claro que Yekta ayudó a Engin en su plan de fuga para que así su hijo no revelase su secreto, pero él no suelta prenda: “Estamos en el mismo barco. Si uno se hunde, el otro también”, le dice con sonrisa amenazante. ¡Nadie sabe que Yekta en realidad no es abogado salvo Engin, el cual le estaba chantajeando con eso!

Pars sigue convencido de que, si no es Yekta, su madre o su abogada son cómplices de su huida. ¿Estará en lo cierto?