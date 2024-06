¿Nueva crisis? Ceylin se niega a contarle a Ilgaz que fue Çinar quién ‘mató’ a Kadir: “Ejerzo mi derecho a guardar silencio”

La reconciliación entre el fiscal y la abogada ha durado poco y parece que sus discusiones vuelven a estar a la orden del día.

Los celos han supuesto un grave problema entre la pareja. Primero, Ilgaz sentía celos hacia Kadir, el ex de Ceylin, y después fue la propia Ceylin la que no podía reprimir sus celos hacia Iclal, la nueva fiscal del juzgado. ¡La abogada cree que ella y su marido fueron más que amigos en el pasado!

Ahora se ha sumado que el Mustafá, el hermano de yiğit y que además era testigo protegido, ha aparecido muerto e Ilgaz se siente culpable por no haber sido capaz de protegerlo.

Sabe que alguien lo ha matado porque alguien de su entrono lo filtró y cree que el culpable fue Firat porque fue quien se lo contó a Ceylin.

El fiscal está cansado de que la abogada le cuente cosas y más desde que ha descubierto que Ceylin borró las pruebas en las que se veían quien mató a Kadir.

Ilgaz le pregunta por qué lo borró y quién está protegiendo, pero la abogada no suelta prenda. ¡No quiere decirle que fue Çinar!: “No lo sé y, aunque no lo supiera, no te lo diría” le dice la abogada mientras Ilgaz vuelve a sentirse engañado por su esposa. ¿Podrán resolver sus diferencias y volver a confiar el uno en el otro?