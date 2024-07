Laçin y Yekta, enfrentados tras el fracaso de su boda: “Si lo que quieres es guerra, la tendrás”

Yekta está destrozado desde que Laçin le dejó plantado en el altar. Pensaba que podría comenzar una nueva vida con la que iba a ser su mujer, pero se equivocaba.

Laçin tenía guardado un as bajo la manga y, aunque le dijo que sí se casaría con él, todo formaba parte de su plan de venganza. El día de su boda, le dijo que no volvería a ser su mujer ante todos sus invitados que no podían creerse lo que estaban viendo.

Tras esta gran decepción, Yekta coincide con su ex y va a hablar con ella. Laçin le cuenta que, por un momento, pensó que había esperanza entre ellos; pero que rápidamente se dio cuenta de que era imposible.

Laçin le confiesa que nunca va a cambiar y que sabe que es el mismo hombre de siempre que la infravalora y que solo quiere adueñarse de sus éxitos en vez de alegrarse por los de ella.

“No pienso volver a permitirlo” le dice la escritora mientras le cuenta que va a adaptar el libro a una película y que va a empezar a escribir otro libro sobre él, algo que a Yekta no le hace ninguna gracia. ¡Parece que la guerra entre ambos no ha hecho más que comenzar!