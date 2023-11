Ilgaz, muerto de celos, pilla a Ceylin cenando con Ömer: “Ese hombre es peligroso”

Ömer se está acercando peligrosamente a Ceylin. Él le dice que gracias a su ayuda pudieron desenmascarar a la mafia de los Balcanes y que como agradecimiento deberían ir a cenar juntos.

La abogada le sigue el juego y acaba aceptando su propuesta ya que quiere vengarse de Yekta utilizando al joven abogado. Además, quiere acercarse a él para obtener información del falso abogado y sus trapos sucios, pero no le cuenta nada a Ilgaz ya que cree sabe que cada vez tiene más celos de él y que esto podría suponer un problema entre ellos.

Ilgaz llama a Ceylin y descubre que su mujer está cenando con Ömer. El fiscal se presenta en el restaurante, perdiendo los nervios, y le dice a su mujer que tiene que irse con él ya; un comportamiento que aumenta la rabia de Ömer hacia él.

Ceylin se enfada mucho con él ya que no entiende su actitud ni que la trate así: “Me has dejado en ridículo”, pero Ilgaz le dice que ese hombre es peligroso y que no debería fiarse de él. ¿Qué pasará ahora?