Ilgaz, dispuesto a todo por encontrar a Defne: “Dime dónde está o te mato”

La mafia se la tiene jurada a Ilgaz. La liberación de Salim no ha servido para nada. El fiscal y la policía habían pactado con la mafia que, si ponían en libertad a Salim, ellos liberarían a Defne. Con lo que no contaban es que la mafia descubriese un chip que la policía había puesto en la chaqueta para seguir su rastro.

La mafia, entonces, no cumplió el trato y mató a Salim y no liberó a Defne. Le mandaron un nuevo mensaje a Ceylin diciendo que, en 40 minutos, la pequeña de los Kaya morirá congelada. ¡El tiempo se agota y la desesperación de Ilgaz aumenta por momentos!

De repente, otro de los chips, que habían puesto en la chaqueta de Salim, se pone en movimiento e Ilgaz y la policía no dudan en ir detrás y encontrar alguna pista sobre el paradero de Defne. Consiguen detenerlos e Ilgaz amenaza con una pistola a uno de los sospechosos: “¿Dónde está Defne?”, le grita perdiendo los nervios.

El hombre le dice que no puede decirle nada porque si no la mafia le matará e Ilgaz le responde que, si no habla, será él quien le pegue un tiro en la cabeza. El sospechoso le da el nombre de una persona que es quien mató a Salim y quien probablemente haya secuestrado a la pequeña de los Kaya.

Ilgaz va a por él con la idea de conseguir alguna pista sobre su hermana. ¿Estará más cerca de encontrarla?