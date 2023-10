¡Ilgaz, desesperado al ver que el tiempo se agota!: “Tenemos 40 minutos para encontrar a Defne o morirá”

A Ilgaz se la han jugado. Cuando creía que estaba a punto de reencontrarse con su hermana, los secuestradores han tirado por la borda todas sus esperanzas. Le habían llamado para decirle que Defne estaba en un edificio abandonado, pero todo era una trampa.

Al llegar al edificio, se encontraron con el cadáver de Salim y no había ni rastro de la pequeña. Ilgaz no entiende nada de lo que está pasando. Creía que, si lo dejaban libre, Defne volvería a casa sana y salva. Ese era el trato. Lo que no se podía imaginar es que Salim iba a ser asesinado y que les tenderían esta trampa.

Desesperado y sin saber que hacer, Ilgaz empieza a perder los nervios. Entonces Ceylin recibe un nuevo mensaje de los secuestradores. ¡Es un vídeo en el que se puede ver a Defne dentro de un congelador muerta de frío!

Después, envían otro mensaje en el que le dicen que tienen 40 minutos para encontrar a Defne o morirá congelada. La cuenta atrás ya ha comenzado… ¿llegarán a tiempo?