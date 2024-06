Efe se siente utilizado por Ceylin: “Por tu culpa he ayudado a huir a un delincuente”

Ceylin le pidió ayuda a Efe para localizar a Çinar cuando ella sabía que la policía estaba siguiéndole la pista.

La abogada lo encontró y le ayudó a esconderse, pero no solo por ayudarlo a él; también a ella misma ya que Ceylin, además, estuvo relacionada con la asociación que ayudó al joven Kaya y que, ahora, pretender señalarlo como el asesino de Kadir.

Efe de da cuenta de lo que ha hecho Ceylin y va a hablar con ella para decirle que siente traicionado y utilizado por ella: “Çinar es el principal sospechoso y yo te ayudé a encontrarlo”, le dice él mientras le pregunta si también le ha ayudado a escapar.

Muy enfadado, Efe, le dice que ha sacrificado muchas cosas para llegar a convertirse en fiscal y le pide que no vuelva a utilizarlo para algo así nunca más: “Si me despiden, ya no me quedará nada”.