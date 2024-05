Çinar se marcha de casa tras escuchar el último mensaje de su padre y descubrir que Ilgaz le mintió: “Está clarísimo que me odiaba”

Çinar escucha el último mensaje que su padre le envió antes de su inesperada muerte. En ese mensaje Metin le preguntaba por los turbios negocios que había estado haciendo con Kadir y le exigía que le contase la verdad.

“Quiero saber hasta qué punto debo avergonzarme”, le decía Metin antes de morir a un Çinar roto de dolor y lleno de rabia que va a hablar con Ilgaz al darse cuenta de que le mintió.

El joven le había preguntado a su hermano si su padre estaba enfadado con él e Ilgaz le respondió que no para evitarle un sufrimiento mayor: “No quería que le recordases así”.

Sin embargo, Çinar cree que lo hizo porque sabía que Metin nunca le quiso y que siempre le ha odiado y ahora cree que su familia opina igual. El joven se siente solo, incomprendido y cree solo les hace daño por lo que toma una firme decisión.

“Ahora me toca emprender otro camino para no fastidiaros más”, le dice Çinar a Ilgaz muy enfadado mientras se marcha de casa con la intención de no volver jamás.