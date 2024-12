Umay pide perdón a Bahar por no entender su sueño: “Yo también me burlaba de ti”

Umay poco a poco se está dando cuenta de la complicada situación que atraviesa su familia. Desde que Bahar, su madre, ha decidido perseguir sus sueños y convertirse en médica residente, Timur, su padre, y Nevra, su abuela, no han parado de ponerle obstáculos para que no lo consiga.

Durante la cena, un comentario desafortunado de Timur hacia Bahar ha tocado el corazón de Umay. Mientras su madre intentaba defenderse, ella no ha podido evitar sentirse identificada. Al igual que Bahar lucha por su sueño de ser médica, Umay sueña con ser artista, algo que Timur también desaprueba completamente.

Incapaz de soportar la tensión, Umay ha decidido levantarse de la mesa y marcharse a su habitación. Bahar, preocupada por su hija, ha subido a verla. La joven, rota de dolor, ha aprovechado ese momento para sincerarse con su madre y pedirle disculpas: “Has estado años ocultándonos cuál era tu sueño. No paro de pensar que yo también me burlaba de ti, mamá”, ha confesado, dejando ver el remordimiento que siente por no haber apoyado a Bahar como debería.

Bahar, conmovida por la sinceridad de su hija, le ha respondido con palabras llenas de amor: “Yo tengo dos hijos que son casi perfectos. No te culpes, mi vida”.

Tras un “te quiero, todo irá bien”, ambas han comprendido que, aunque el camino es difícil, juntas podrán enfrentarlo.