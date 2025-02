Timur no quiere divorciarse y la abogada de Bahar la advierte: “Tendrá que ser fuerte”

Bahar ha acudido a una abogada especialista en divorcios. Durante la reunión, le ha contado que este año se cumplen 25 años de matrimonio, pero que ha tomado la decisión de separarse después de descubrir la infidelidad de su marido, Timur.

Sin embargo, él no está dispuesto a aceptar el divorcio. Bahar sabe que él es terco, pero tiene claro que no hay vuelta atrás. Por su parte, la abogada le ha explicado que podrían acelerar el proceso si cuentan con pruebas sólidas de la infidelidad.

Aunque Bahar tiene en sus manos algunos movimientos bancarios sospechosos y reservas en hoteles, estos no son suficientes para demostrar nada de manera concluyente. Necesitan algo más contundente: pruebas visuales que dejen poco espacio para las dudas.

A pesar de ello, Bahar ha dejado claro que no quiere involucrar a Rengin en el proceso legal. "No es eso lo que quiero. Tenemos hijos, y mi intención es conseguir un divorcio limpio", ha afirmado. Para ella, lo importante no es buscar venganza, sino cerrar esta etapa de manera digna por el bienestar de todos, especialmente el de su familia.

La abogada, aunque comprensiva, le ha advertido que firmar un divorcio amigable va a ser complicado. Le ha explicado que, en este tipo de casos, es común que la parte contraria, en este caso Timur, muestre su faceta más cruel. Bahar debe prepararse para un proceso difícil.