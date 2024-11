¿Tienen las mujeres exitosas mala suerte en el amor? Rengin reflexiona sobre sus expectativas y desengaños

Rengin ha tenido una cita con su tarotista de confianza. Al comenzar la sesión, no ha podido evitar desahogarse: "Siento que he fallado en todo lo que he hecho. No importa lo que haga, siempre me equivoco. Y con cada error, siento que estoy envejeciendo".

Rota de dolor por no tener la vida que siempre ha soñado, ha dicho: “Esperaba mucho del amor. Pensaba que encontraría al hombre perfecto y que mis sueños se harían realidad, pero no ha sido así".

La tarotista, tratando de calmarla, le ha asegurado que lo que siente es “un problema común entre las mujeres exitosas", dejando claro que debe tomar las riendas de su vida y cambiar la situación.

A continuación, Rengin ha sacado tres cartas. La primera ha hablado sobre Timur, un hombre casado y "niño de mamá" que todavía vive bajo la influencia de su madre. La tarotista le ha aconsejado que replantee su relación: “Renuncia a ese hombre y olvídalo".

Pero Rengin se ha resistido. "No soy estúpida. Él me quiere y está enamorado de mí. Creo en nuestro amor. Si hay que combatir, no abandonaré", ha asegurado.

La tarotista, sin perder la calma, ha sacado dos cartas más y le ha dado buenas noticias a la médica: el matrimonio de Timur y Bahar caerá como un castillo de naipes muy pronto.

¿Por qué se dice que las mujeres exitosas tienen mala suerte en el amor?

Uno de los motivos puede ser que, al enfocarse tanto en sus carreras y pasar muchas horas trabajando, no tienen mucho tiempo para conocer a alguien especial.

Además, las mujeres exitosas a nivel laboral suelen tener altas expectativas, tanto de sí mismas como de sus parejas. Esto puede llevar a sentirse decepcionadas si las cosas no salen como esperaban.

Sin embargo, a veces el amor llega de manera inesperada, sin buscarlo, como veremos en los próximos capítulos de Renacer con nuestros protagonistas.