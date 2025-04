Seren abre su corazón a su madre tras años de distancia: "Te necesito más que nunca"

Seren ha decidido dar un paso adelante tras escuchar a Bahar. Ha quedado con su madre después de mucho tiempo sin verse, pero lo que podría haber sido un acercamiento, se ha convertido en un momento frío, distante y cargado de reproches.

Su madre, exigente como siempre, no ha dudado en dejarle claro lo que espera de ella: que termine su carrera de medicina, que no tire por la borda su futuro y que no cometa el mismo “error” que, según ella, cometió Bahar al convertirse en ama de casa.

Seren la ha escuchado con dolor. No soporta esa presión constante. No quiere sentirse juzgada. Todos cometemos errores… y una madre debería querer a su hija tal y como es.

Luego, le ha pedido algo muy sencillo: que esté con ella y la apoye. ¿Cambiará su madre su actitud? Su hija la necesita. Y esta vez… no puede fallarle.