Rengin cuestiona su lugar en la vida de Timur: "¿Hasta cuándo voy a ser la perdedora?"

La situación de Bahar ha puesto a prueba su relación secreta y Rengin sabe que su papel en la vida del médico está lleno de limitaciones y secretos, y cada día esa realidad pesa más sobre ella.

"¿Debería sentirme culpable?", le ha preguntado, refiriéndose a Bahar. Mientras ellos disfrutaban de su amor en París, Bahar estaba sola en el hospital enfrentando la noticia de que necesitaba una operación urgente.

Timur ha intentado tranquilizarla, recordándole que Bahar ya está bien. Sin embargo, sus palabras no han sido suficientes para aliviar las inseguridades de Rengin. "Ella tiene suerte. Está bien acompañada. Si me pasara algo así, ¿quién estaría conmigo? Si me ocurre algo, ¿quién me acompañaría?", le ha preguntado.

Timur, tratando de calmarla, le ha tomado la mano y le ha asegurado que no la dejaría sola. Pero esas palabras no han conseguido consolarla. Rota de dolor, Rengin ha respondido: "Solo soy tu amante. Soy 'la otra'. No sé cuánto tiempo más puedo vivir así. ¿Hasta cuándo tendré que ser la perdedora?".

Timur, incapaz de responder de inmediato, ha bajado la mirada. Después de unos segundos, le ha dicho con seriedad: "Sé que no puedo darte una respuesta ahora, pero no voy a renunciar a ti. Siempre estaré a tu lado. No te abandonaré".

Aunque las palabras de Timur han sonado sinceras, no han podido disipar las dudas de Rengin. Ambos se han quedado en silencio, atrapados entre el amor que sienten y las complicaciones que los rodean.