Parla rechaza a Timur y le exige a Rengin empezar de cero lejos de él: “¡Vámonos con Can!”

En casa, Rengin ha decidido contarle la verdad a su hija sobre su verdadero padre. Parla, aunque sorprendida, le ha dicho que no está enfadada por no haberlo sabido antes, pero lo que le duele es que Timur tenga otra familia y otros hijos. "Ojalá no me hubiera enterado", ha confesado.

En ese momento, Rengin, sintiéndose culpable, le ha explicado que Timur lo sabe desde hace tres años. Después de compartir cómo sucedieron las cosas, Rengin ha intentado justificar su relación, culpando a Bahar por haberle "robado" a Timur.

Sin embargo, Parla no ha sido condescendiente. Le ha reprochado a su madre que tenga una aventura con un hombre casado, algo que no puede comprender. "Saca a Timur de tu vida", le ha pedido.

Para la joven, Can siempre ha sido su verdadero padre, el hombre que la ha querido y cuidado. Su único deseo es empezar de nuevo, lejos de todo esto. Por eso, le ha dicho a su madre que quiere mudarse a Estados Unidos.

Con el corazón en la mano, Parla le ha dado un consejo a su madre para que corte con su pasado y mire hacia el futuro: "Elige al hombre que realmente se preocupa por ti. Timur no te dará lo que necesitas". ¿Qué hará Rengin?