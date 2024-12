Parla explota contra su tío y saca la cara por Rengin: “Estoy orgullosa de mi madre”

Rengin se armó de valor y decidió dar el paso para reencontrarse con su padre en el hospital. Además, aprovechó la ocasión para presentarle a su nieta Parla y los tres protagonizaron un emotivo momento que Selim estropeó.

El hermano de Rengin ha estado más unido a su padre estos últimos años y su relación con la doctora no ha sido precisamente idílica. ¡Incluso llegó a chantajearla con sacar a la luz su aventura con Timur!

“No me trago esas lágrimas de cocodrilo. Llevo años cuidando de papá, está en su lecho de muerte y no te pienso dejar su propiedad”, le recalca Selim durante a su hermana fuera de la sala. La doctora no entiende su actitud y siente desprecio hacia la deplorable actitud que está teniendo.

Parla no aguanta más los ataques de su tío y decide interrumpir la conversación. La joven le planta cara y le dice que no piensan aguantar ni un desplante más. Además, a pesar de lo dura que ha sido con ella últimamente, asegura que está “muy orgullosa de su madre”. ¿Causará problemas en su vida Selim próximamente?