Parla se abre con Timur y le confiesa su dolor: "Solo quería que me quisieras"

Timur ha entrado en la habitación del hospital para hablar con Parla, cargando con la culpa de todo lo ocurrido. Sintiéndose responsable por el dolor de su hija, el cirujano ha hecho autocrítica y ha decidido pedir perdón de corazón.

"Con Uras y Umay no he sido capaz de ser el padre que quería", ha admitido con honestidad, mientras Parla, dolida por su indiferencia, le ha reprochado que ni siquiera la ha mirado desde que supo que era su hija.

Timur ha intentado explicarse, confesando que pensaba que ella nunca lo aceptaría y que tenía miedo. Pero Parla ha sido clara: "Solo quería que mi padre me quisiera", ha dicho con el corazón roto. Timur, conmovido, ha reconocido que todos necesitamos sentir ese amor.

Parla, llena de rabia por todo lo ocurrido, ha confesado que intentó hacerle daño porque pensaba que no la quería: "No has hecho nada, solo un regalo que te salió de dentro".

Mientras tanto, fuera de la habitación, la tensión sigue creciendo. Nevra, con una frialdad absoluta, le ha dejado claro a Rengin que no piensa aceptar a Parla como su nieta, añadiendo más leña al fuego en este conflicto familiar que parece no tener fin.