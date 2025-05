Daniela está decidida a tirar la toalla

Ahora que ha aparecido el arma del crimen y que las únicas huellas que se han encontrado son las de Daniela el cerco se cierra todavía más y las cosas se complican para ella.

Amanda que sigue confiando plenamente en la inocencia de su hermana no piensa parar hasta demostrar que ella no lo hizo, no solo por ser su hermana si no por orgullo a nivel laboral.

“Deberíamos parar. Ya no puedo más” sentenció Daniela, la situación le está superando y ya no tiene ganas de seguir luchando. La opción de pactar con el fiscal le parece la mejor. Pero Amanda no piensa desistir, “ningún cliente mío ha reconocido en toda mi carrera un delito que no ha cometido”.

