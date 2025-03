Sin opciones ni aliados: Nevra fracasa en su intento por salvar la mansión de Bahar

Nevra ha quedado a comer con una amiga de la alta sociedad, alguien que se suponía de su confianza. Nada más verla, ha intentado mostrarse amable, incluso le ha dado un beso en la mejilla, algo que ha sorprendido mucho a su amiga.

Durante la conversación, la mujer le ha contado que acaba de reconstruir su casa y que está muy feliz con su nueva vida. Nevra, sin poder ocultar su nostalgia, ha respondido con frialdad: ella lo perdió todo por una estafa disfrazada de amor.

Sin rodeos, la madre de Timur ha dejado a un lado el orgullo y le ha pedido ayuda económica, además del consuelo moral que le ha ofrecido siempre. Pero la respuesta no ha sido la que esperaba. “Si me lo hubieras pedido la semana pasada, te habría ayudado… pero ahora lo he invertido todo en el invernadero”, le ha contestado la mujer.

Nevra se ha quedado sin palabras, intentando disimular la humillación. Lo que su amiga no sabe es que está desesperada por conseguir el dinero para pagar la segunda parte de la hipoteca de la mansión de Bahar.

Y ahora, con el rechazo a la puerta, ya no le queda mucho tiempo ni muchas opciones. Porque si no paga… Bahar podría perderlo todo.