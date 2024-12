Esta es la canción turca que guía a Bahar en su dolorosa renuncia y que tiene un poderoso mensaje de esperanza

Mientras Bahar camina por los pasillos del hospital, con el corazón roto, el peso de su decisión la arrastra más que nunca. La canción Tüm Kuşlar de Sevda Deniz Karali empieza a sonar en su mente, como si las letras pudieran entender su dolor y sus emociones.

La letra refleja a la perfección lo que está viviendo en ese momento. "Tú y yo estamos en la jaula otra vez”. Sabe que, por ahora, está atrapada en su propia vida, en un matrimonio que no la apoya, rodeada de presiones que no le permiten seguir sus sueños. "He renunciado a todo lo que soñaba", piensa, mirando el hospital mientras se prepara para regresar a casa.

"Pero espera, la primavera no llega en un solo día". La esperanza, aunque distante, todavía se encuentra en el horizonte. Bahar siente que no todo está perdido. Hay algo dentro de ella que se niega a rendirse por completo.¿Será la oportunidad que Timur le prometió para el próximo año en otro hospital?

"Te prometo que un día las flores saborearán la libertad y los colores ganarán". Aunque ha renunciado, algo le dice que el futuro, aunque incierto, podría ser distinto. La verdadera libertad para seguir sus sueños aún puede alcanzarla.

Su lucha no ha terminado; este es solo un capítulo más en su vida, y Bahar está decidida a recuperar lo que ha perdido, aunque ahora no vea el camino claro.