Bahar planta cara a Timur por el futuro de Umay: “Tus hijos no se merecen que los trates tan mal”

Tras encontrarla en un callejón con Parla, le ha prohibido asistir a las clases de Bellas Artes y, lleno de ira, ha tirado todas sus cosas a la basura.

Sin embargo, Bahar no ha dudado en defender a su hija. “Umay quiere hacer arte, y eso es lo que va a hacer,” le ha dicho, mostrando su apoyo incondicional. “Tus hijos no se merecen que los trates tan mal”, le ha recordado.

El enfrentamiento entre Bahar y Timur ha sido más intenso que nunca, y Bahar, sin ceder, le ha preguntado: "¿Te has propuesto joder todo lo que nos hace felices?".

Timur ha intentado desafiarla, pero Bahar ha dejado claro que no permitirá que su hija se quede sin la oportunidad de perseguir sus sueños. Por su parte, Nevra ha intentado mediar, pero Bahar no ha querido escucharla, decidida a defender el derecho de su hija a seguir sus sueños. “Siempre te he apoyado en todo, pero esta vez me niego a permitir que le cortes las alas a Umay,” ha dicho.

Aziz Uras también ha apoyado a su hermana. Bahar ha puesto fin a la discusión de manera tajante, asegurando que Umay no va a tirar la toalla, Luego, ha pedido a sus hijos que subieran a sus habitaciones, dejando claro que la batalla por el derecho de Umay a ser ella misma aún no ha terminado.