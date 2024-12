Bahar anima a su hijo a hacer las paces con Seren: “Ella trata de hacer su trabajo lo mejor posible”

Bahar escuchó, sin querer, la discusión que Aziz Uras y Seren protagonizaron en el hospital por culpa de la actitud que la joven estaba teniendo con la recién llegada. Ella no se imagina que es la madre del chico con el que está iniciando algo y por eso no entiende por qué la defiende tanto.

Bahar se ha dado cuenta de que su hijo se ha quedado decaído tras esa discusión, así que se acerca a hablar con él para explicarle que las relaciones personales no son fáciles, dejándole caer que la suya con Seren tiene solución.

Aziz Uras le deja claro que entre él y Seren no hay nada, pero Bahar no necesita que su hijo le diga nada para darse cuenta de lo que ocurre. “Seren es quisquillosa y reservada, pero también trata de hacer su trabajo lo mejor posible. No te enfades con ella, ¿vale?”, le pide la residente a su hijo.

Aziz Uras le promete a su madre que hará todo lo posible por solucionar los frentes abiertos que tiene en el hospital y también la anima a seguir con su trabajo a pesar de las continuas trabas que le están poniendo. ¿Acabará mejorando la relación de Serán con Bahar cuando ya no haya secretos entre ellas?