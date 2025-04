Itziar la ex novia de Jaime le da una nueva pista a Amanda: “Antes de despedirnos pronunció un nombre varias veces: Iker”

Amanda ha conseguido descifrar la identidad de la mujer que no estaba invitada al enlace de Daniela y Jaime y que tantos quebraderos de cabeza le estaba dando. La parte buena de encontrarla es que ya sabe el motivo por el que fue a la boda, la parte mala que todo apunta a que Itziar no está detrás del asesinato de Jaime.

Itziar es la ex pareja de Jaime y fue a la boda buscando respuestas, no había superado la ruptura y quería entender porque con Daniela si lo que con ella no había podido ser.

Le confesó a Amanda que no solo ella lo dejó con vida cuando se fue si no que Jaime le regaló una de las plumas. Además recordó que antes de despedirse Jaime recibió una llamada de teléfono y repitió el mismo nombre en diversas ocasiones: “Iker”.

