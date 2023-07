Zeynep se queda en shock: ¡Alihan se va 10 días a China coincidiendo con las vacaciones de Elif!

Alihan lleva unos días raro. A pesar de haberle pedido matrimonio a Zeynep muy ilusionado, días después comenzó a darle largas, dándole a entender que no se casarían hasta dentro de unos años. ¡Decía que tenían que conocerse mejor!

A Zeynep le tiene preocupada la actitud que está teniendo el empresario y ha querido desahogarse con su madre y con su hermana. ¡A ellas no les hace ninguna gracia que esté jugando así con ella! Justo cuando la joven Yilmaz está en una cafetería con Yildiz, llega Alihan e interrumpe la conversación.

“Por cierto, dentro de dos días me voy a China”, le dice el empresario a su prometida de repente. ¡Zeynep no entiende nada! ¿Cómo que a China? Alihan asegura que hay una feria a la que no puede faltar y que ha surgido a última hora.

El empresario explica que estará fuera diez días y eso hace que salten las alarmas de Zeynep… ¡Es el mismo tiempo que le había dicho Elif que estaría fuera! ¿Tendrá algo que ver el viaje de Alihan con el de su amiga?

“Hay algo más detrás de esto. Investiga y averigua si hay una feria”, le sugiere Yildiz a su hermana. ¡A Zeynep no le quedará más remedio que hacerle caso para salir de dudas! ¿Qué es lo que se trae entre manos Alihan?