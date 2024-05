¿Los que se pelean se desean? Ömer y Kumru se reencuentran y las chispas vuelan entre ambos

Después de que Feyza rompiese su relación con Ömer por “falta de tiempo”, el joven ha decidido rehacer su vida y ha conocido a una nueva chica, que no es otra que… ¡la amiga de Kumru!

Cuando ha llegado al restaurante, el joven se ha quedado patidifuso al ver a la modelo, y las chispas entre ellos no han tardado en saltar: “No he olvidado lo maleducada que fuiste en mi local” le ha espetado Ömer con tranquilidad.

La amiga de esta no comprendía nada de lo que ocurría, y no ha tardado en molestarse: “¿Alguien me puede explicar lo que pasa?”, mientras que a Ömer le ha faltado tiempo para recordar el estrepitoso incidente sucedido en su restaurante la pasada noche.

A pesar de todo, ninguno de los dos jóvenes parece estar muy molesto con la presencia del otro, ¿podría ser el comienzo de una nueva relación?