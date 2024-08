El plan maestro de Yildiz: una boda falsa se convierte en la trampa que lleva a Julia a la cárcel

Julia, muy afectada por la muerte de su hermano y consumida por el deseo de venganza, ha conseguido el video del momento en que Selim muere, donde se ve claramente que fue Doğan y no su mano derecha.

Con este material comprometedor en sus manos, Julia ha decidido enfrentarse al empresario para chantajearlo: o deja a Yildiz plantada en el altar y se casa con ella, o irá a la cárcel.

En un mar de dudas y presionado por su amante, Doğan ha preferido confesarle la situación a Yildiz, intentando ser sincero y buscando una solución.

Con el ingenio que la caracteriza, Yildiz ha llevado a cabo un plan para evitar que Julia consiga su objetivo y, de paso, eliminarla de sus vidas de una vez por todas.

El día de la boda falsa, cuando Doğan interrumpe la ceremonia diciendo que no puede continuar, Julia entra con gran confianza, creyendo que su plan se está llevando a cabo a la perfección: “Lo siento, intenté decirte que soy indispensable, pero te has empeñado en no entenderlo”, le dice a Yildiz con orgullo.

Sin embargo, Yildiz, consciente de todo, responde: “Vas a escribir todo esto en tu diario mientras lloras en la cárcel.” En ese instante, la policía llega para arrestar a Julia y descubre que su mano derecha la ha traicionado. Así, atrapada y traicionada, se enfrenta a la justicia por sus crímenes. ¡Se lo merece!