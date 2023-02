La novia de Alihan quiere más… ¡Busca casarse y tener hijos con él! ¿Qué dirá?

Alihan tiene una relación misteriosa con su novia desde hace varios años. El joven no quiere tener nada serio, sin embargo ella sí… ¡Por ello le ha ido a buscar a su casa!

La joven lleva muchos días sin ver a Alihan, y él le lleva a algunos eventos y a otros no. ¡La gente rumorea que ya no están juntos! Por ello, la joven ha ido a pedirle a su novio que formalicen su relación o lo que sea que tengan.

Alihan se ha quedado blanco, precisamente, él venía de estar viendo a Zeynep a quien unos ladrones han robado el boso y la han tirado al suelo. ¡Alihan estaba muy preocupado por ella!

El joven le ha explicado a la chica que su relación no es normal y ella le ha reprochado: “Estamos juntos, pero no formamos una vida juntos”. Para él, eso es lo normal en una relación discreta, ya que no quiere formar un matrimonio con ella. ¡Y así se lo ha dicho!

“Estoy harta de que la gente se burle de nuestro noviazgo”, le ha dicho ella frustrada. Pero para Alihan no hay más caminos con él que el suyo: “Si quieres celebrar una boda e hijos, entonces yo no soy tu hombre”. Tras unos segundos de duda, ella se ha conformado con estar con él y le ha llevado de la mano… ¡Al cuarto! ¿Qué pasará? ¿Será ella un impedimento para su amistad con Zeynep?