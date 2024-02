Kerim, furioso al descubrir que Halit le ha quitado su poder de firma: “Estoy decepcionado”

Después de que Yildiz volviese a rechazarlo, Kerim quiso poner en marcha su plan de robo. Informó a Mert de que pediría un crédito de 50 millones de dólares a nombre de Holding Argun y le pidió que organizase su fuga.

Horas después de tuviese lugar esta conversación, Mert entra muy alterado en el despacho de su socio. “Estamos acabados. Halit ha revocado tu poder de fima”, le informa. ¡Kerim no da crédito a lo que ha pasado!

A pesar de que Mert le aconseja que no lo haga, Kerim decide ir a hablar personalmente con Halit para saber qué ha ocurrido. Si hubiese sospechado lo que tramaban, ya los habrían echado o los hubiese denunciado a la policía.

“He visto que ya no tengo poder de firma. Me ha sorprendido y me he sentido decepcionado, pues se ha hecho a mis espaldas”, le explica Kerim a Halit. El empresario justifica lo ocurrido con que está planeando una reestructuración de la empresa y eso hace que el directivo se quede un poco más tranquilo.

Lo que Kerim no se imagina es que Halit está planeando vengarse de él y de Yildiz, ya que considera que se han estado riendo de él a sus espaldas. ¿Qué pasará con Kerim y Mert cuando llegue el día de la boda?