Kaya le exige a Ender que devuelva las acciones de la empresa: “Si no lo haces, me vas a perder”

Ender llegó a un acuerdo con Şahika y consiguió un 10% de las acciones de la empresa a cambio de no contarle a Kaya que su hermana había intentado matarla. Sin embargo, al pensar que su cuñada le estaba poniendo la zancadilla, Şahika le contó al abogado lo que su mujer le llevaba un tiempo ocultando y provocó graves problemas entre el matrimonio.

La proposición de matrimonio de su hijo a Lila y la aprobación de Halit calmó las aguas entre ellos y parecía que Kaya había perdonado la mentira de Ender, pero no es así. El abogado ha visitado a su mujer en el Holding para hacerle una importante petición.

“Quiero que devuelvas las acciones. Ese acuerdo que has hecho a mis espaldas me molesta mucho”, le dice claramente el abogado a su mujer. Ender no entiende que Kaya le pida algo así, sabiendo lo importante que es la empresa para ella y, en un principio, se niega a hacerlo.

“Si no lo haces, me vas a perder”, le dice claramente Kaya. Esas palabras y la expresión de su cara hacen que Ender sienta miedo de verdad e intenta que su marido cambie de opinión. ¡Pero todo apunta a que deberá tomar una importante decisión!

Para Ender, hay tres cosas importantes e irrenunciables en la vida: sus hijos, el poder y Kaya. En esta ocasión, se ve obligada a renunciar a una de ellas, aunque conociéndola, intentará hacer lo posible para no perder ni las acciones, ni a su marido. ¿Lo conseguirá?