Hilal, desenmascarada por Ender: ¡el embarazo es falso!

Es increíble la infinidad de cosas que puede hacer una persona por conseguir sus objetivos. Hilal está completamente obsesionada por casarse con Doğan y hace cualquier cosa por conseguirlo.

Mientras la abogada finge su papel de mujer embarazada, Ender sospecha que esta situación es totalmente falsa, así que manda a su hermano para que investigue si es verdad o no.

Cuando Caner llega con las pruebas de que Hilal no está embarazada, su hermana directamente va a exigirle a la exprometida de Doğan que cuente toda la verdad al empresario o se lo contará ella misma y será mucho peor, porque jamás la perdonará.

Con muchas dudas y mucha rabia la abogada se dirige al despacho del empresario para contarle que ha sido todo un error y que finalmente no estaba embarazada.

Doğan no cree que haya sido un error si no que ella le ha engañado para conseguir estar a su lado y con estas palabras la echa de su vida: “No te creo porque no has dejado nada en lo que poder creer ¡Sal de mi casa inmediatamente, vete!”