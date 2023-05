Halit le cuenta a Erim que su madre pretende quitarle su custodia: “Quiere separarte de mí”

Ender y Alihan han pedido la custodia de Erim. La hermana de Caner cree que su hijo se ha vuelto más rebelde desde que no vive con ella y, con el apoyo de su marido, ha decidido plantarle cara a Halit y ha iniciado el proceso con su abogado.

A Halit no le ha sentado nada bien descubrir el propósito de su exmujer y ha decido hablar en privado con Erim para informarlo de la situación. “Tu madre ha pedido tu custodia. Quiere separarte de mí”, le dice sin rodeos.

El pequeño de los Argun no entiende la decisión que Ender ha tomado y su padre le explica todo ha sucedido a raíz de su accidente: “Cree que yo tengo la culpa y que estarás más seguro con ella”. Erim está muy nervioso, no está en un buen momento en su vida y la guerra entre sus padres le está afectando. Pero Halit le dice que no dejará que nadie le quite a ninguno de sus hijos.

“El juez te preguntará con quién quieres vivir y tú serás quién decida. ¿Te quedarás conmigo?”, le pregunta el empresario. Erim asiente con la cabeza y su padre se queda mucho más tranquilo. ¿Conseguirá quedarse Halit con la custodia?