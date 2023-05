Halit le cuenta a Alihan sus sospechas sobre Kemal: “Debo tomar precauciones”

Alihan sigue decidido a terminar con Halit por todo lo que hizo en el pasado. Por ello, cada contacto con él se le hace insufrible. Ambos han mantenido una reunión de trabajo donde Halit le ha confesado sus miedos: “Temo por Kemal”.

El empresario le ha contado a Alihan sus sospechas sobre el joven, ya que están comprando muchas acciones de su empresa a través de clientes extranjeros. ¡Cree que Kemal está detrás de todo! “Solo me odian mis exmujeres y ellas no serían capaces de hacer eso”, ha dicho convencido Halit. ¿Será Alihan quien esté detrás de esas compras?

Mientras el director de Falcon Air trataba de relajarse en presencia del marido de Yildiz, él no ha podido dejar escapar la oportunidad de hablar sobre las mujeres. ¡Alihan se ha puesto de los nervios! “Veo que no hay mujeres feas en tu empresa, yo me rodeo siempre de gente guapa”, ha dicho Halit regocijándose.

Además, ha hablado de su éxito con las mujeres sobre todo en el pasado: “He perdido la cuenta de todas las mujeres que han dejado a sus familias y maridos por mí”. Alihan no se podía creer lo que estaba escuchando… ¡Halit rompió su familia y era consciente!

¿Le llevarán estos comentarios a aceptar la propuesta de Ender? ¿Está aumentando su rabia hacia Halit?