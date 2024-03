La doble traición de Hasan Ali: Ender y Sahika, en la ruina tras perderlo todo

Tal como le ha explicado, Çağatay podría cambiar su situación, pero Yildiz, influenciada por la amenaza de su suegro, no ha sido capaz de desobedecer y ha preferido no involucrarse en el asunto. "Quiero llevar una vida tranquila, no debiste firmar esos papeles", le ha dicho.

Además, Yildiz le ha recordado que acaba de entrar en la familia de Çağatay y se siente incapaz de pedir favores. Tras pedirle que se marche de su casa, Ender la ha advertido:"He caído, pero en cuanto me levante te haré caer a ti".

Una semana después, tanto Ender como Sahika lo han perdido todo. Ender vive con su hermano en una modesta casa, alejada de todos los lujos a los que está acostumbrada y adaptándose a su nueva realidad.

Mientras Hasan Ali ha salido victorioso en este asunto, Ender prepara su venganza para recuperar todo lo que es suyo. ¿Volverá a resurgir o este es su nuevo destino para siempre?